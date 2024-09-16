Подружки, которые никогда не подведут: три знака зодиака, созданные для настоящей дружбы

Найти друга, которому можно доверять и на которого можно положиться, не всегда легко, ведь у всех нас разные личности, разные ценности, разные мнения. Однако астрологи говорят о том, что можно многое узнать об особенностях человека по знаку гороскопа.

Если вы обращаете на это внимание, то узнаете, какие женщины знаков являются друзьями, никогда вас не предадут. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Лев

Женщина этого знака обожает, когда на нее обращают внимание и увлекаются ее присутствием. Несмотря на то, что он может показаться эгоцентричным, он невероятно ценит своих близких друзей. Для нее подруга — как сестра, и если кому-то придет в голову ее обидеть, Львица встанет в защиту. Она искренняя и откровенная, всегда говорит правду, даже если это не всегда приятно. Если Львица дорожит вами, вы можете обратиться к ней даже посреди ночи, и она всегда ответит. Любая ваша идея обретет с ней поддержку.

Стрелец

Женщина-Стрелец всегда полон энергии и жизнерадостности. Она открыта и искренна, особенно когда дело касается ее друзей. Она ожидает того же уровня доверия от окружающих. Ее присутствие всегда дарит положительную атмосферу, поэтому оно легко становится душой компании. Можете быть уверены, что она всегда желает вам только лучшего, а в сложной ситуации предложит свою помощь без промедления.

Овен

Женщина под знаком Овна всегда откровенна и не скрывает своих мыслей. Вы можете быть уверены, что она никогда не попытается обмануть вас. Если вы попросите ее мнение, она выскажет ее прямо, даже если это может быть неприятно. Однако все, что она делает, направлено на ваше благо. Вы можете поделиться с ней сокровенными секретами – она надежно их сохранит. Если у вас возникнет серьезная проблема, Овен всегда поможет ее решить, независимо от сложности ситуации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые не смогут построить отношения.

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