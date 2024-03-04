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Подтягивает кожу и улучшает цвет лица: как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга

Цихоцкая Мария

Подтягивает кожу и улучшает цвет лица: как делать массаж лица, чтобы получить эффект лифтинга

Лимфодренажный массаж лица помогает избавиться от отеков, улучшить тонус кожи и придать лифтинг-эффект. Однако для достижения желаемого результата необходимо соблюдать определенную технику.

Об особенностях правильного массажа лица рассказывает эксперт по косметологии Ольга Позднякова.

Преимущества лимфодренажного массажа лица:

  • Устраняет отеки
  • Улучшает лимфо- и кровообращение
  • Выравнивает тон и цвет кожи
  • Подтягивает кожу, оказывает лифтинг-эффект.
  • Расслабляет мимические мышцы
  • Стимулирует омоложение кожи
  • Усиливает эффект масок и сывороток

"Делать такой массаж можно курсом из 10-15 процедур через день с перерывами в полгода-год. Затем повторять несколько раз в неделю", – советует Ольга Позднякова.

Как выполнять лимфодренажный массаж:

  • Храните роллер в холодильнике
  • Перед использованием обработайте его мылом или антисептиком
  • Очистите и тонизируйте кожу, нанесите массажное масло, маску или крем
  • Делайте массаж в 3-5 приемов по массажным линиям
  • Все движения должны быть направлены к лимфоузлам
  • Обходите зону щитовидной железы
  • Начинайте с декольте и плавно двигайтесь вверх
  • "Сгоняйте" лимфу крайними зонами к подчелюстным узлам
  • После массажа снова очистите и увлажните кожу.

Следуя этой технике, вы сможете в полной мере оценить пользу лимфодренажного массажа для вашей кожи!

Напомним, мы уже писали, как правильно делать массаж лица, чтобы снять отеки.

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