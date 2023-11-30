Подумайте о семейных ценностях: Что нельзя дарить детям в День Святого Николая

Какие подарки не следует дарить детям на день Святого Николая

Изменения в дате Дня святого Николая в Украине – теперь это 6 декабря, вместо традиционного 19 декабря – стали неожиданностью для многих.

В 2023 году этот праздник приходится на среду, и сам святой обещает посетить украинские дома, оставляя свои подарки под подушками детей в ночь на среду.

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Относительно выбора подарков для празднования Дня Святого Николая родители тщательно обдумывают свои выборы. Однако существуют конкретные рекомендации относительно того, что лучше избегать в этот особый праздничный день.

Не стоит дарить детям гаджеты, которые отвлекут их внимание от семейного окружения, поскольку День Святого Николая считается семейным праздником.

Также лучше избегать слишком дорогих подарков, поскольку святой Николай определяется как защитник бедных. Дарование драгоценностей и дорогих подарков рекомендуется оставить на другие праздничные события, такие как Новый год или Рождество.

Следует воздержаться от подарков в военном стиле и игрушечном оружии, особенно для маленьких детей.

Для самых маленьких рекомендуется избегать игрушек с малыми и острыми деталями, чтобы избежать возможных опасностей. Острые предметы могут легко оказаться в детском организме.

Кроме того, следует избегать подарков в виде денег и драгоценностей в День Святого Николая. Праздник остается особым временем для семейного объединения и небольших, внимательно избранных подарков.

Напомним, UAportal также рассказал об истории Дня святого Николая, традиции праздника, и что не стоит делать в этот день.

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