Подвергаете себя опасности: почему не стоит протирать помытую посуду полотенцем

Чистая посуда – залог здоровья. Однако даже хорошо вымытые тарелки и чашки могут представлять опасность, если вы имеете привычку после мытья протирать их кухонными полотенцами.

Как сообщает Better Homes & Gardens, полотенца могут содержать бактерии, которые способны остаться на протертой ими посуде. "Влажные полотенца – это питательная среда для размножения бактерий. Если вы не сушите полотенца правильно, они могут стать источником заражения", – отметили эксперты.

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Особенно опасно, если вы используете одно и то же полотенце для сушки посуды и для протирания рук.

Вымытую посуду лучше всего просушивать на специальной сушилке. Но и ее нужно время от времени мыть, обеззараживать и просушивать. Особенно это касается поддона, в который стекают капли воды из вымытой посуды.

Если у вас нет такой сушилки, просушите посуду на хорошо выстиранных и выглаженных полотенцах. Расстелите их на столешнице и уложите сверху вымытые чашки, тарелки и т.д. Повторно это полотенце не используйте, а сразу уберете посуду, кладите в стиральную машинку.

Сушка посуды полотенцем может быть безопасной, если вы делаете это правильно. Однако важно помнить о рисках, связанных с бактериями и перекрестным загрязнением. Если вы обеспокоены безопасностью, вы можете использовать сушилку для посуды или дать посуде высохнуть на воздухе.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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