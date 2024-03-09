Подводные археологи нашли в Словении древнеримскую гавань, III-IV век н. е в отличном состоянии

Археологи-подводники совершили уникальное открытие древней римской гавани, относящееся к III-IV векам нашей эры. Деревянная конструкция, обнаруженная у побережья Порторожа в Словении, предположительно выполняла функцию волнореза или канала для судов.

Команда из Института подводной археологии (ZAPA) наткнулась на остатки древнеримского порта вблизи словенского приморского города. Этот регион имеет богатую историю, включая иллирийские поселения, кельтские племена и римское владычество, как сообщает Arkeonews.

Название Порторож переводится с итальянского как "Порт роз". Город тесно связан с Византийской империей, которая контролировала побережье Адриатики, в том числе Порторож и соседний Пиран, начиная с VII века.

Это открытие дополняет две предыдущие находки римских построек поблизости. В 1998 году археологи обнаружили остатки поселения с хозяйственным зданием возле современной заправки, а в 2004-2005 годах были найдены фундаменты древней рыбной фермы.

В ходе исследований акватории дайверы наткнулись на следы еще одной античной гавани. Институт подводной археологии подтвердил существование небольшого порта с причалом и деревянными сооружениями, среди которых особую ценность имеют древние мачты.

Деревянная конструкция, найденная у пляжа Бернардин, могла выполнять функцию волнореза или канала для судов. Уникальностью открытия является обнаружение мачт и парусов, датированных III-IV веками н.э., которые, вероятно, были переоборудованы как причал или опорные балки.

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Найдены две отдельные мачты: одна из пихты длиной около метра с дубовым шкивом, и другая из ели длиной около полутора метров. Такие находки очень редки, а их интерпретация часто опирается на экспериментальную археологию и визуальные исторические источники.

Деревянные артефакты будут законсервированы меламиновой смолой в реставрационном центре, а все находки передадут в Морской музей Сергея Машеры в Пиране, где хранятся другие артефакты из района Физине.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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