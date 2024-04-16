Погибнут тысячи комаров за одну ночь: неожиданный лайфхак от американца (видео)

Теплые ночи часто превращаются в борьбу с едкими комарами, что ухудшает качество сна и отдыха. Репелленты против этих кусающих насекомых не всегда эффективны, особенно на улице.

Американский изобретатель Дэн Рохас нашел экологически чистый способ убивать тысячи комаров каждую ночь.

По его методу, в центре этого гениального плана находятся два промышленных вентилятора, покрытых сеткой. Он размещает их с обеих сторон собачьего вольера и включает. Благодаря мощному потоку воздуха комары затягиваются внутрь сетки, где застревают.

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Рохас говорит, что заметил, как вечером комары слетаются к его собаке Рокки, живущей в вольере на улице. Он решил использовать собаку в качестве приманки для комаров и одновременно обезопасить собаку от укусов.

Вместо собаки Рохас посоветовал использовать открытую бутылку с газировкой, чтобы комары слетались на выделяющийся из нее углекислый газ.

Летающие на приманку комары будут застрять в сетке и утром их можно будет уничтожить, смыв в емкость с водой, или опрыскав сетки спиртовым раствором.

Хотя производители вентиляторов не рекомендуют оставлять их работающими в течение ночи, Дэн Рохас убежден в высокой эффективности своего изобретения, который уже спас множество людей от нашествия комаров (судя по комментариям под его видео).

Этот лайфхак призван не только облегчить вашу жизнь, но и помочь сохранить окружающую среду, используя экологически чистые методы борьбы с комарами.

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