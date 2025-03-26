Погрузитесь в сказочный мир: топ увлекательных фэнтези

На волне премьеры новой "Белоснежки" многие захотят вспомнить культовые экранизации сказок, исполненных магии и удивительных приключений. Мир фэнтези огромен, а выбор интересных лент действительно впечатляет.

РБК предлагает несколько ярких фильмов, захватывающих с первых минут. Они точно станут отличным завершением вечера.

"Белоснежка" Свежая адаптация всемирно известной сказки вызвала неоднозначные отзывы: кто-то в восторге, а кто-то настроен критично. Однако этот фильм точно стоит просмотра, ведь он предлагает новый взгляд на знакомую историю и ее главную героиню.

"Волшебница" Этот музыкальный фильм с Арианой Гранде в главной роли стал настоящим событием и даже получил номинацию на "Оскар". В центре сюжета – классическое противостояние добра и зла, приобретающее неожиданные повороты.

"Колдунья" (Малифисента) Анджелина Джоли поразила зрителей перевоплощением в могущественную колдунью. Но действительно ли ее героиня такая злая, как кажется? Этот фильм не только очаровывает сюжетом, но и восхищает визуальной красотой.

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"Алиса в Стране Чудес" Тим Бертон создал уникальный мир, где Джонни Депп в роли Шляпника стал настоящей звездой. Несмотря на то, что фильм вышел еще в 2010 году, он до сих пор поражает своими спецэффектами и атмосферой.

"Дом странных детей мисс Сапсан" Эта картина с Евой Грин стала настоящей находкой для поклонников "Гарри Поттера". Здесь магия не просто существует, а тщательно охраняется, открывая перед зрителями новый, увлекательный мир.

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