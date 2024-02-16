Похож на миниатюрную свинку: как выглядит уникальный розовый броненосец с двойной кожей (фото и видео)

Среди 20 видов броненосцев есть один, который не похож на другие – это розовый миниатюрный броненосец. Это крошечное существо, размером с ладонь, поражает не только своей розовой окраской, но и уникальными характеристиками, которых не встречается ни у одного другого млекопитающего.

В отличие от других животных, розовый сказочный броненосец имеет двойную кожу. Наружный слой состоит из ороговевших чешуек и остеодерм, действующих как защитная мантия. Под ним находится внутренний слой с обильным и тонким белым мехом. Эта уникальная особенность дает им возможность рыться под землей, не утрачивая гибкости, пишет IFLScience.

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Панцирь розового броненосца также необычен. Он гибок, что позволяет им пробираться через узкие щели, и изменяет цвет от бледно-розового до интенсивно-розового в зависимости от температуры. Это помогает им регулировать температуру тела.

Обонятельный мозг розового броненосца составляет почти две трети его мозга. Это делает их обоняние в 100 раз сильнее, чем у приматов. Это острое обоняние помогает им находить пищу, насекомые, личинки и термиты, под землей.

Розовый сказочный броненосец использует хвост в форме ромба в качестве "пятой ноги" для копания. Это дает им большую стойкость и освобождает передние лапы для более эффективного рытья.

Эти удивительные существа ведут в основном подземный образ жизни. Их редко можно встретить живыми, что делает их одними из самых таинственных млекопитающих на планете.

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