Полейте этим раствором ваши растения и соседи не перестанут завидовать

Куркума - это многолетнее цветочное растение, распространенное на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии. Это растение в основном культивируют ради его корневищ, содержащих химическое вещество под названием "куркумин".

Этот экстракт имеет ярко-желтый природный цвет и часто используется как пищевой ароматизатор и краситель. Основным действующим компонентом корневищ куркумы является куркумин. Кроме других свойств, это вещество является очень мощным антиоксидантом, обладает противомикробным, противовоспалительным, гепатопротекторным действием, а также очень полезно для повышения иммунной системы.

Куркума полезна не только для человеческого организма. Она значительно облегчает работу садоводов, пишет BackGarden.

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Преимущества куркумы для растений

1. Природный пестицид

Помимо различных других растений, которые можно использовать в качестве органического пестицида, куркума также является естественным репеллентом для нескольких видов насекомых и жуков, любящих поедать ваши растения.

Кроме отпугивания муравьев, куркума также эффективна против личинок медведок, личинок совок, жуков, клещей и других видов садовых вредителей.

2. Естественный фунгицид

Кроме борьбы с вредными насекомыми из вашего сада, куркума также обладает естественными противогрибковыми и антибактериальными свойствами, то есть она может защитить ваши растения как от вредителей, так и от грибковых заболеваний.

3. Лечит раны растений

Еще одним преимуществом куркумы для растений является ее целебные свойства. Открытые раны у растений делают их восприимчивыми к разным болезням и инфекциям. Благодаря своим природным антисептическим и антибактериальным свойствам куркума также является естественным средством для лечения ран растений.

Раствор порошка куркумы, смешанный с водой и нанесенный на любую открытую рану растения, будет действовать как защитный барьер против грибковых заболеваний и вредных растительных вирусов и бактерий.

Такое лечение куркумой обычно применяют после обрезки роз, прививки деревьев и в любых других ситуациях, когда растение подвергается воздействию внешних вредных факторов.

Вы также можете нанести порошок куркумы на надрез черенков растения, которое вы хотите размножить, прежде чем вставлять его в горшечную смесь.

Также куркума способствует цветению комнатных растений.

Порошок куркумы можно смешивать с почвой перед пересадкой растений. Этот способ отпугивает нежелательных насекомых и защитит корни растений от разных видов грибковых заболеваний. Старайтесь использовать не более 15-20 г порошка куркумы на 12 литров почвы.

Чтобы сделать раствор для распыления на листья растений, смешайте примерно 20 г порошка куркумы с литром воды. Перемешивайте раствор в течение нескольких минут, пока порошок полностью не смешается с водой. После этого полученная жидкость готова к употреблению.

Воспользуйтесь садовым пульверизатором и измельчите раствор непосредственно на листья растений, подверженных грибковым заболеваниям и вредным насекомым. Лучшее время суток для использования этой смеси – рано утром или вечером.

Повторно применяйте лечение листьями куркумы раз в две недели.

Порошок куркумы можно рассыпать по поверхности почвы. Благодаря природным противогрибковым, антисептическим и антибактериальным веществам, обнаруженным в куркуме, она может стать жизнеспособной заменой списка синтетических пестицидов и фунгицидов, чрезвычайно вредных для окружающей среды.

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