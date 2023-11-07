Полезная вкусняшка: почему стоит регулярно есть черный шоколад

Черный шоколад с содержанием какао на уровне 70% и выше представляет собой ценный источник витаминов и полезных микроэлементов, способствующий улучшению нашего здоровья. Черный шоколад помогает предотвратить сердечные заболевания, онкологию, а также способствует улучшению работы центральной нервной и пищеварительной систем. Поэтому употребление этого десерта имеет множество положительных аспектов. Важно помнить, что этот продукт имеет высокое содержание калорий, поэтому следует следить за ним, особенно если вы соблюдаете диету.

Об этом сообщает портал health.

Черный шоколад содержит значительное количество антиоксидантов и противовоспалительных соединений, что способствует защите от раковых заболеваний. Антиоксиданты помогают предотвратить образование свободных радикалов, которые могут вызвать онкологические заболевания. Окислительный стресс, вызванный избытком свободных радикалов в организме, может привести к развитию рака и болезням сердца. Антиоксиданты уменьшают риск повреждения клеток и предотвращают образование опухолей и повреждение ДНК.

Темный шоколад содержит флавоноидные соединения, такие как катехины, антоцианы и проантоцианидины, оказывающие ему мощное противовоспалительное действие.

Благодаря своему составу черный шоколад богат минералами, в частности железом и магнием. Магний регулирует уровень сахара в крови, а также контролирует АД. Он важен для оптимизации работы мышц, функционирования центральной нервной системы и синтеза ДНК. Поэтому употребление продуктов, богатых магнием, таких как черный шоколад, фасоль, овощи, имеет большое значение для нашего здоровья.

Содержащееся в черном шоколаде железо способствует синтезу гемоглобина, белка, который переносит кислород в организме. Также железо важно для роста и функционирования клеток и синтеза некоторых гормонов.

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Черный шоколад способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, ведь благодаря своему содержанию антиоксидантов он предотвращает атеросклероз, регулирует уровень липидов и артериального давления. Исследования показали, что употребление черного шоколада уменьшает формирование атеросклеротических бляшек в сосудах, что снижает риск ишемических заболеваний сердца, инфаркта и инсульта.

Кроме того, черный шоколад содержит живые пробиотики, поддерживающие полезные бактерии в кишечнике. Это способствует налаживанию пищеварительной системы и улучшению настроения. В таком шоколаде содержатся клетчатка, медь, цинк, фосфор, калий и витамин D, что повышает иммунитет и общее состояние здоровья. Однако следует помнить, что черный шоколад достаточно калориен, поэтому важно употреблять его с осторожностью и в умеренных количествах.

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