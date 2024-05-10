Полезнее щавеля: какое растение считают сорняком, а оно может оздоровить

В Украине плодовитый представитель семейства амарантовых – лебеду – считают сорняком, однако это растение полезнее щавеля.

Листья лебеды можно использовать свежими для салатов или варить. Они имеют похожий на капусту вкус, правда, с кислинкой.

Семена лебеды также съедобны, они способны заменить такой суперфуд как киноа. Однако наружная оболочка зерен содержит сапонины, дающие горечь.

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Лобода содержит большое количество витамина А, кальция, калия и фосфора, а также является хорошим источником белка, микроэлементов, витаминов B-комплекса, витамина С, железа и клетчатки.

Лобода. Источник: hospodar.ua Лобода. Источник: hospodar.ua

Лобода. Источник: hospodar.ua Лобода. Источник: hospodar.ua

Это растение используется также в лечебных целях. Благодаря своим ценным свойствам лебеда может помочь при:

Сухом кашле: 1 ч. л. сухих листочков лебеды залить 1 стаканом кипятка, настоять до теплого состояния, добавить мед и пить независимо от еды. Содержащиеся в лебеде вещества растворяют мокроту, а мед способствует откашливанию.

Радикулите: Листочки лебеды обдать горячей водой, наложить на больное место, накрыть тканью и обмотать теплым шарфом. Такой компресс оставить на ночь. За 3-4 процедуры радикулит обычно проходит.

Сердечно-сосудистые заболевания: 2 ст. л. листочков лебеды залить 300 мл кипятка, настоять 30 минут, процедить и пить между приемами пищи. Курс лечения – 14 дней.

Секрет такого лечения в том, что лебеда содержит много калия, который необходим для нормальной работы сердца, а также предупреждает инфаркт миокарда.

Тем, кто страдает от лишнего веса можно пить настой из лебеды. Надо взять в равных объемах свежие листья лебеды и оливковое масло. Настаивать две недели, периодически помешивая. Употреблять по 1 ст. л. трижды в день за 30 минут до еды. Такое масло содержит много цинка и белка, очищает сосуды, выводит шлаки и способствует похудению.

Помните, что перед употреблением лебеды в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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