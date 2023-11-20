Полезно, быстро и не хуже овсянки: Как приготовить пшеничную кашу на завтрак

Многие украинские хозяйки уже устали от традиционных каш на завтрак, таких как овсянка, рис или гречневая каша. Однако среди менее известных круп есть такие, как пшеница, которые могут поражать своей вкусовой насыщенностью и полезностью.

Этот рецепт, объединяющий израильское вдохновение с народным наследием, предлагает уникальный способ приготовления пшеничной каши, который непревзойденно удовлетворит ваши гастрономические пристрастия, пишет gsminfo.

Читайте также: Какую кашу следует чаще употреблять женщинам, чтобы выглядеть моложе

Ингредиенты:

250 г пшеничной крупы

100 мл растительного масла

Соль и сахар по вкусу

2 г ванилина

400 мл молока

30 г сливочного масла

Приготовление:

Начните с поджаривания пшеничной крупы на сковороде в течение четырех минут до приобретения орехового аромата и золотистого цвета. Переложите поджаренную крупу в кастрюлю, добавьте воду, молоко, соль и сахар по вкусу. Доведите смесь до легкого кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне, пока каша не достигнет желаемой консистенции. После окончания приготовления добавьте 30 г сливочного масла, перемешивая, пока оно полностью не растопится и не впитается в кашу. Для улучшения вкуса и текстуры подавайте пшеничную кашу с разнообразными начинками, такими как орехи, свежие фрукты или сухофрукты.

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!