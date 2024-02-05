Полезно и пикантно: рецепт запеченной брокколи с чесноком
Полезно и пикантно: рецепт запеченной брокколи с чесноком
Этот рецепт запеченной брокколи удивит вас своим изящным вкусом, который легко приготовить в домашней духовке. Секрет заключается в ароматной заправке, придающей блюду "ресторанного" лоску. Это блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Прекрасный вариант перекуса. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты :
Для брокколи:
- 2 кг брокколи
- 4 зубчика чеснока
- 5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- Соль и черный перец по вкусу
Для заправки:
- 2 ч. л. лимонной цедры
- 2 ст. л. лимонного сока
- 10 г базилика (примерно 12 листочков)
- 1,5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 80 г пармезана
- 3 ст. л. кедровых орехов
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Приготовление :
- Разогрейте духовой шкаф до 220°C.
- Приготовьте заправку Смешайте в миске лимонный сок, цедру, оливковое масло и измельченный базилик.
- Обжарьте орехи: Подсушите кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Разрежьте брокколи: Разделите брокколи на соцветия. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Добавьте измельченный чеснок, 5 ст. л. оливкового масла, соль и перец.
- Запекайте: Запекайте брокколи 20-25 минут, до румяности соцветий.
- Добавьте заправку: Переложите брокколи с чесноком в миску. Полейте заправкой, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
- Подавайте: Подавайте запеченную брокколи горячей.
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