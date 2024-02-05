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Полезно и пикантно: рецепт запеченной брокколи с чесноком

Цихоцкая Мария

Полезно и пикантно: рецепт запеченной брокколи с чесноком

Этот рецепт запеченной брокколи удивит вас своим изящным вкусом, который легко приготовить в домашней духовке. Секрет заключается в ароматной заправке, придающей блюду "ресторанного" лоску. Это блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Прекрасный вариант перекуса. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты :

Для брокколи:

  • 2 кг брокколи
  • 4 зубчика чеснока
  • 5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • Соль и черный перец по вкусу

Для заправки:

  • 2 ч. л. лимонной цедры
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 10 г базилика (примерно 12 листочков)
  • 1,5 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 80 г пармезана
  • 3 ст. л. кедровых орехов

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Приготовление :

  1. Разогрейте духовой шкаф до 220°C.
  2. Приготовьте заправку Смешайте в миске лимонный сок, цедру, оливковое масло и измельченный базилик.
  3. Обжарьте орехи: Подсушите кедровые орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
  4. Разрежьте брокколи: Разделите брокколи на соцветия. Выложите на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Добавьте измельченный чеснок, 5 ст. л. оливкового масла, соль и перец.
  5. Запекайте: Запекайте брокколи 20-25 минут, до румяности соцветий.
  6. Добавьте заправку: Переложите брокколи с чесноком в миску. Полейте заправкой, посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
  7. Подавайте: Подавайте запеченную брокколи горячей.

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