Полезный десерт: рецепт апельсиновых цукатов в духовке
Полезный десерт: рецепт апельсиновых цукатов в духовке
Цукаты из апельсина – это вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. Они идеально подходят для декора тортов, пирожных и других десертов, а также могут использоваться как ингредиент для выпечки.
Ингредиенты
- Апельсины – 4 шт.
- Сахар – 200 г
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Приготовление
- Апельсины тщательно вымойте и разрежьте пополам. Нарежьте их полукольцами толщиной около 5 мм.
- Ломтики апельсинов обваляйте в сахаре с двух сторон.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него апельсиновые цукаты.
- Поместите противень в духовку, разогретую до 100 градусов Цельсия, и сушите апельсины в течение 2 часов.
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