Полезный салат "Шуба": почему его недооценивают
Полезный салат 'Шуба': почему его недооценивают
Кто, когда и почему решил подпортить диетологическую репутацию салату "Шуба", достоверно неизвестно. Но попробую реабилитировать это блюдо в ваших глазах.
Картофель, морковь, свекла, лук – привычные нам корнеплоды, которые идеально подходят для "мягкого детокса" в наших географических широтах. И хорошо между собой сочетаются.
А если добавить к ним качественную сельдь матиас и качественный "домашний" майонез/сметану, то состав и сочетаемость продуктов от этого только выигрывает.
Даже на аутоиммунном протоколе питания, если заменить майонез на веган вариант, это блюдо будет полезным и безопасным.
Есть также отличный рецепт веган шубы, где вместо сельди используют водоросли нори. Невероятно вкусно!
Любите "шубу"?