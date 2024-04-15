Полезный ужин за 15 минут

Быстрый сифуд

На примере креветок, основание ужина за 15 минут. Подойдет также кальмар, гребешок, малая белая рыбка, кубиками изрезанная кета/семга, но с креветками - топ. На гарнир была быстро рублена цветная капуста в сливочном масле со шпинатом и фисташками, если что.

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креветки очищені

сухий чилі

оливкова олія

дегідровані кокосові чипси

сухий часник

сіль

Все просто. Основа - креветки та сіфуд загалом не повинні торкатись один одного. Вони точно віддадуть воду та просто будуть тушкуватись у власному соку, а нам для смаку треба делікатно підсмажити.

В оливковій олії на середньону вогні підсмажити сухий чилі. Коли його трохи підрум’янити, він дасть трохи копчений смак. Додати кревети з відстанню 3-4 см між кожною. Смажити п2-3 хвилини. Перевернути на інший бік, додати кокос. Коли креветки майже готові, посипати сухим часником та сіллю, через хвилину зняти з вогню.

Повторити, поки не закінчаться креветки) в мене на 800 г креветок та велику пательню пішло 4 такі серії смажіння.

Я ще разочок нагадаю, що навить заморожені очищені - ок! Просто залийте їх холодною водою на 10 хвилин, поки не відтануть. Злийте воду та обов’язково промокнути паперовим рушником.

Кокос та креветки мінімально гострі - класний мікс. Можна ще було б запітки батат, дольками як на картоплю фрі чи навіть додати такі креветки в пасту. Але як на мене - з цвітною і так достатно. Не було б кокосу у креветок та фісташок в гарнірі - було б замало для вечері. А з горіхами - повноцінно та ситно точно.