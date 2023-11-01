Полезный завтрак: Как приготовить блины с овсянкой и кисломолочным сыром

Как сделать блины с овсянкой и сыром на завтрак

Завтрак является одним из важнейших приёмов пищи, и он должен быть питательным, легким и вкусным. Один из замечательных вариантов для удовлетворения этих критериев – вкусный овсяный блин, а для увеличения полезности этого блюда можно добавить кисломолочный сыр.

Этот рецепт сайта prostoway станет отличным вариантом для разнообразного и сытного завтрака. Но добавление кисломолочного сыра сделает его еще более полезным и вкусным.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;

3 столовые ложки молока;

2 яйца;

1 столовая ложка кисломолочного творога.

Инструкция:

Начните с того, что засыпьте овсяные хлопья молоком и оставьте их на несколько минут для набухания. В другой миске взбейте яйца блендером вместе с кисломолочным сыром и предварительно замоченными овсяными хлопьями в молоке. Оставьте эту смесь стоять в течение 10 минут. Чтобы сделать блин еще более вкусным и интересным, можете добавить тертый сыр и порезанные помидоры. Разогрейте сковороду с растительным маслом и вылейте подготовленную массу на нее. Готовьте блинчик в течение 3 минут на среднем огне. Затем переверните блинчик и добавьте предложенную выше начинку. Готовый овсяный блинчик можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенной каши.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!