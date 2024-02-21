Полезный завтрак за 15 минут: Как приготовить оладьи из капусты на всю семью

Капустные оладьи – это не только сытное и бюджетное блюдо, но и отличный способ разнообразить ваш рацион. Их можно есть как самостоятельное блюдо или дополнять разными соусами.

Попытайтесь приготовить эти оладьи по рецепту кулинарной блоггерши Кристин Азизян, и вы будете приятно удивлены. Это универсальное блюдо, которое может стать отличным завтраком, обедом или ужином. Приготовьте их по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены.

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Ингредиенты:

Капуста – 500 г

Морковь – 1/2 шт

Яйца – 1 большое или 2 маленьких

Лук – 1/2 головки (или 1/3, если большой)

Мука – 5-7 ст. л

Кефир – 100-120 мл

Зелень (петрушка, укроп)

Соль, черный молотый перец, паприка – по вкусу

Для сметанного соуса:

Сметана – 3-4 ст. л

Чеснок – 1-2 зубчика

Протертый свежий огурец – 1 шт

Зелень

Способ приготовления:

Очистите овощи. Капусту нарежьте кусками, а остальные ингредиенты (морковь, лук, зелень) измельчите. Составьте все ингредиенты для оладий в чашу блендера и перебейте до пастообразной массы. Если ваш блендер не очень мощный, закладывайте продукты по частям. Выкладывайте тесто столовой ложкой на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3 минуты с каждой стороны) на небольшом огне. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир.

Сметанный соус:

Смешайте сметану с измельченным чесноком, протертым огурцом и зеленью. Добавьте соль и перец по вкусу.

Подавайте оладьи горячими со сметаной или сметанным соусом.

Вкусные советы:

Вместо кефира можно использовать молоко или йогурт.

Добавьте в тесто тертый сыр, чтобы сделать оладьи еще более аппетитными.

Подавайте оладьи с разными соусами: сметанным, томатным, грибным.

Жарьте оладьи на небольшом огне, чтобы они не подгорели.

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