Полезный завтрак за 15 минут: Как приготовить оладьи из капусты на всю семью
Капустные оладьи – это не только сытное и бюджетное блюдо, но и отличный способ разнообразить ваш рацион. Их можно есть как самостоятельное блюдо или дополнять разными соусами.
Попытайтесь приготовить эти оладьи по рецепту кулинарной блоггерши Кристин Азизян, и вы будете приятно удивлены. Это универсальное блюдо, которое может стать отличным завтраком, обедом или ужином. Приготовьте их по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены.
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Ингредиенты:
- Капуста – 500 г
- Морковь – 1/2 шт
- Яйца – 1 большое или 2 маленьких
- Лук – 1/2 головки (или 1/3, если большой)
- Мука – 5-7 ст. л
- Кефир – 100-120 мл
- Зелень (петрушка, укроп)
- Соль, черный молотый перец, паприка – по вкусу
Для сметанного соуса:
- Сметана – 3-4 ст. л
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Протертый свежий огурец – 1 шт
- Зелень
Способ приготовления:
- Очистите овощи. Капусту нарежьте кусками, а остальные ингредиенты (морковь, лук, зелень) измельчите.
- Составьте все ингредиенты для оладий в чашу блендера и перебейте до пастообразной массы. Если ваш блендер не очень мощный, закладывайте продукты по частям.
- Выкладывайте тесто столовой ложкой на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3 минуты с каждой стороны) на небольшом огне.
- Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы впитать лишний жир.
Сметанный соус:
- Смешайте сметану с измельченным чесноком, протертым огурцом и зеленью. Добавьте соль и перец по вкусу.
Подавайте оладьи горячими со сметаной или сметанным соусом.
Вкусные советы:
- Вместо кефира можно использовать молоко или йогурт.
- Добавьте в тесто тертый сыр, чтобы сделать оладьи еще более аппетитными.
- Подавайте оладьи с разными соусами: сметанным, томатным, грибным.
- Жарьте оладьи на небольшом огне, чтобы они не подгорели.
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