Полмиллиона сов хотят отстрелять в США: что произошло

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США объявила о плане избавления севера Тихого океана от 500 000 инвазивных сов, представляющих угрозу для охраняемых местных видов, включая северных пятнистых сов.

Филины, происходящие с восточного побережья США, были завезены на север Тихого океана в 1950-х годах. С этого времени они быстро распространились и теперь превышают численность северных пятнистых сов в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии, пишет Newsweek.

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Филины представляют угрозу для северных пятнистых сов, поскольку они более агрессивны и имеют более разнообразный рацион, едят все от насекомых и амфибий до рыбы и других птиц. Они также больше и более территориальны, чем местные совы, а это значит, что они вытесняют северных пятнистых сов, нарушая их гнездование, конкурируя с ними за еду и даже нападая на них, когда те подходят слишком близко.

В районах, где сычи встречаются в большем количестве, популяция северной пятнистой совы быстро сокращается. Сейчас они внесены в список находящихся под угрозой исчезновения видов в соответствии с Законом об исчезающих видах, причем за последние 20 лет популяции сократились на 35–80 процентов.

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Чтобы спасти северных пятнистых сов от нападения филинов, FWS планирует отстрелять около 500 000 сов в течение следующих 30 лет. Этот план должен начаться уже в 2025 году.

План получил поддержку некоторых экспертов, считающих, что это единственный способ спасти популяцию северных пятнистых сов. Однако другие эксперты выразили обеспокоенность по поводу этого плана, поскольку он предусматривает убийство охраняемых видов.

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