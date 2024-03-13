Получите урожай раньше всех: правила высадки ранних сортов кабачков

На небольших приусадебных участках выращивать кабачки достаточно проблематично из-за их сильной раскидистой потребности в значительных площадях. Однако современные селекционеры давно вывели компактные кустовые разновидности этой культуры, идеально приспособленные для выращивания на грядках возле частных домов.

В отличие от традиционных сортов, которые растут огромными кустарниками с массивными листьями и вьющимися стеблями, на которых формируются плоды, кустовые разновидности не образуют плетистого растения, а растут компактными кустиками. Это позволяет сажать на 1 кв. м до 2 таких растений. Об этом пишет ТСН.

При выборе сорта для выращивания на своей грядке следует обращать внимание на следующие параметры:

* Соответствие гибрида вашей климатической зоне, ведь кабачки – теплолюбивая культура и плохо растут в прохладных регионах.

* Назначение – универсальные сорта или специализированные, пригодные только для определенных целей (корм скоту, свежее употребление и т.п.).

* Урожайность – для кормовых целей вкус не имеет значения, а вот высокая урожайность важна.

Обычно огородники высаживают сразу 2-3 сорта, чтобы получить разнообразные по вкусу и расцветке овощи.

Ультраранние кустовые сорта

Такие сорта позволяют получить урожай через 37-45 дней после появления всходов. Ранние разновидности подходят для северных регионов с коротким летним сезоном, а на юге их сажают после первого уборки зеленых культур.

Одним из самых лучших и вкусных кустарниковых сортов кабачков считается "Ролик". Он сверхранний, плоды появляются уже через 28-34 дня после прорастания семян. Кроме того, этот сорт легко переносит прохладную погоду.

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Кабачки "Ролик" имеют гладкую белую кожицу и тонкую кожицу. Вес плода может достигать 1-1,5 кг при длине 12-15 см. Мякоть зеленая, сочная, нежная. Поэтому сорт подходит для салатов, вегетарианских супов, засолки, консервации и приготовления икры.

Эта кустовая разновидность неприхотлива к почвенным условиям, выдерживает нерегулярный полив и непогоду. Он самоопыляющийся, поэтому не нуждается в насекомых для завязывания плодов. С 1 кв. м можно собрать до 8-9 кг урожая. Кабачки хорошо переносят транспортировку без потери вкусовых качеств.

Напомним, мы уже писали, как вырастить кабачки в горшках.