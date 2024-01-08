Получится кремовый и немного влажный: как приготовить идеальные яйца скрэмбл

Что вы чаще всего готовите на завтрак? Как насчет яиц скрэмбл? Приготовление этого, на первый взгляд, простого блюда может стать настоящим вызовом.

Издание Shuba поделилось несколькими советами, которые улучшат вкус скрэмбл яиц и упростят приготовление. Вы сможете наслаждаться мягким и воздушным вкусом этого легкого блюда.

Идеальный скрэмбл должен быть кремовым и немного влажным, но часто ошибкой являются пересушенные яйца, приобретающие запеченную консистенцию. Во избежание этой ошибки следует использовать качественную сковороду с антипригарным покрытием и силиконовую лопатку для перемешивания яиц.

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Также блюдо нужно готовить при очень низкой температуре. Также следует помнить, что яйца скрэмбл продолжают готовиться даже после того, как выключается огонь.

Рецепт идеального скрэмбла

Чтобы приготовить идеальный скрэмбл, следует придерживаться нескольких важных шагов:

Разбейте два яйца в миске, добавьте небольшое количество соли и хорошо взбейте вилкой или венчиком. Смажьте антипригарную сковороду растительным маслом и добавьте немного сливочного масла. Растопленное масло и растительное масло должны равномерно смешаться. Вылейте взбитые яйца на подготовленную сковороду и подождите, пока они начнут вскакивать. Начинайте мешать лопаткой. Мешайте в течение нескольких минут, но важно держать низкую температуру во избежание пересушивания яиц.

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