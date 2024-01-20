Польза для сердца и иммунитета: Диетолог назвала главные преимущества кунжута

Кунжут – это вкусный и питательный продукт, который может принести множество преимуществ для здоровья. Добавление кунжута в рацион является простым способом улучшить свое общее здоровье.

Эти семена богаты питательными веществами и могут принести много преимуществ для здоровья, пишет ABC News. Кунжут является хорошим источником клетчатки, помогающей регулировать пищеварение и поддерживать здоровье сердца. Он также содержит полезные жиры, такие как мононенасыщенные жирные кислоты, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

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Кунжут является хорошим источником магния, который важен для многих функций организма, включая здоровье сердца, мышц и нервов. Он также содержит витамин Е, являющийся антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений. Кунжут является хорошим источником железа, важно для производства красных кровяных телец. Кроме того, кунжут является хорошим источником кальция, который важен для здоровья костей.

Кунжут содержит такие соединения, как сезамин и сезамолины, которые могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кунжут является хорошим источником цинка, который важен для иммунной системы. Он также является хорошим источником растительного белка, который также важен для иммунной системы.

Кунжут также может принести другие преимущества для здоровья, такие как:

Снижение риска рака

Улучшение здоровья кожи

Укрепление костей

Улучшение контроля уровня сахара в крови

Кунжут можно добавлять во многие блюда, такие как салаты, йогурт, смузи и десерты. Его также можно добавлять в мясо, рыбу или овощи во время приготовления пищи.

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