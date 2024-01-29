Польза за 5 минут: рецепт салата с тунцем и кукурузой
Польза за 5 минут: рецепт салата с тунцем и кукурузой
Если вы ищете рецепт быстрого и вкусного салата, то этот вариант вам точно понравится. Салат из тунца, кукурузы и пекинской капусты готовится в считанные минуты, а его вкус придется по душе всем членам семьи.
Его можно есть как самостоятельное блюдо с хлебом или лавашем. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Тунец в масле – 80 г
- Консервированная кукуруза – 340 г
- Пекинская капуста – 200 г
- Майонез – 3 ст. л.
- Соль по вкусу
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Приготовление
- Пекинскую капусту промойте и мелко порежьте.
- С тунца и кукурузы слейте лишнюю жидкость.
- В салатнике смешайте тунец, кукурузу, капусту, майонез и соль.
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