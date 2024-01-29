Польза за 5 минут: рецепт салата с тунцем и кукурузой

Если вы ищете рецепт быстрого и вкусного салата, то этот вариант вам точно понравится. Салат из тунца, кукурузы и пекинской капусты готовится в считанные минуты, а его вкус придется по душе всем членам семьи.

Его можно есть как самостоятельное блюдо с хлебом или лавашем. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Тунец в масле – 80 г

Консервированная кукуруза – 340 г

Пекинская капуста – 200 г

Майонез – 3 ст. л.

Соль по вкусу

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Приготовление

Пекинскую капусту промойте и мелко порежьте. С тунца и кукурузы слейте лишнюю жидкость. В салатнике смешайте тунец, кукурузу, капусту, майонез и соль.

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