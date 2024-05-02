Помидоры вырастут сильнее, если избежать этих ошибок: советы дачников

Помидоры – популярная культура благодаря тому, что их легко выращивать. Однако некоторые типичные ошибки могут испортить весь урожай.

Они касаются высадки рассады помидоров в открытый грунт. Об этом сообщает Express.co.uk.

В начале мая помидоры нужно высаживать только в теплице. Следует избегать высадки на улице до конца мая, потому что помидоры ненавидят слишком сильные колебания температуры, а майские ночи могут быть холодными.

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Помидоры следует высаживать на улицу только после того, как прошли последние заморозки, поскольку для нормального роста им нужна теплая температура почвы от приблизительно 13 до 16 °C. Высадка слишком рано в мае, когда почва слишком холодная, может замедлить рост помидоров, помешать опылению, что приведет к низкому качеству плодов и даже увеличит риск грибковых заболеваний.

Однако, когда помидоры высаживают на улице в конце мая, вероятность того, что они пострадают от заморозков, мала, поскольку погода намного солнечнее и теплее.

В то же время в теплицах стоит позаботиться о том, чтобы добавить много грунта с большим количеством компоста. В свою очередь горшки должны быть по меньшей мере на 30 сантиметров в глубину, чтобы корни проросли.

Еще одно важное заблуждение – не обрезать боковые побеги помидоров во время роста. Это заставляет растение тратить больше энергии на листву, а не на образование плодов.

Достаточно оторвать боковые побеги пальцами. Лучшее время сделать это – утром.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что высадить возле кустов и деревьев весной, чтобы улитки убегали из вашего сада.

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