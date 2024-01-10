Помогут похудеть без вреда для здоровья: 5 чаев, которые следует пить на диете

Чудо-пилюль для похудения не существует, но есть продукты и напитки, которые могут помочь вам достичь желаемого веса. К таковым относятся полезные китайские сорта чаев. Они содержат полезные микроэлементы и витамины, способствующие похудению.

Об этом пишет ТСН.

Как чай помогает похудеть

Уменьшает аппетит. Чай стимулирует выработку гормона холецистокинина, отвечающего за ощущение сытости.

Ускоряет метаболизм. Катехины, содержащиеся в чае, ускоряют обмен веществ, что способствует сожжению лишнего жира.

Успокаивает нервы и улучшает качество сна. Это важно для стройной фигуры, поскольку стресс может привести к перееданию.

Замедляет процессы старения в клеточках организма. Чай содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

Какие чаи самые полезные для похудения

Зеленый чай. Этот чай является рекордсменом по содержанию катехинов, которые обладают мощным антиоксидантным действием и способствуют похудению.

Черный чай. Он содержит полифенолы, которые помогают ускорить метаболизм и сжечь лишний жир.

Белый чай. Этот чай обладает нежным вкусом и содержит меньше катехинов, чем зеленый чай. Однако он все равно обладает полезными свойствами, способствующими похудению.

Пуэр. Это ферментированный чай, содержащий много витаминов и минералов, способствующих похудению.

Улун. Этот чай частично окислен, что придает ему особый вкус и аромат. Он также содержит много полезных веществ, способствующих похудению.

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Как пить чай для похудения.

Чтобы чай был очень полезен для похудения, его следует пить в рамках здорового питания. Это означает, что вам нужно создать разумный дефицит калорий.

Не стоит пить чай с сахаром, выпечкой, конфетами и прочими сладостями. Лучше отдавать предпочтение орешкам или сухофруктам.

Не следует употреблять чай натощак, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем.

Не стоит пить больше трех чашек чая в день, крепкий напиток также не следует употреблять. Большое количество катехинов может отрицательно повлиять на почки.

Чай полезен только тогда, когда он свежеприготовлен. Его следует употреблять в первые 20 минут после приготовления.

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