Поможет соль: как убрать лишнюю влагу из дома

Соль является важным ингредиентом в кулинарии, но она также может быть полезна для вашего дома. В частности, соль может помочь снизить влажность в спальне, что может предотвратить образование плесени и грибков.

Соль представляет собой гигроскопическое вещество, то есть оно способно поглощать влагу из воздуха. Это связано с ее ионными свойствами, пишет Santeplusmag.

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Чтобы использовать соль в качестве осушителя воздуха, нужно наполнить емкость, например миску, крупной солью и поставить ее под кровать. Соль будет впитывать влагу из воздуха, что поможет снизить уровень влажности в комнате.

Кроме того, вы также можете использовать сетку с очень мелкой ячейкой и положить туда крупную соль. Затем завяжите ее резинкой. Этот осушитель воздуха можно разместить в любом месте дома.

Рекомендуется регулярно заменять соль, чтобы она не утратила свою эффективность.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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