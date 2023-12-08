Поможет тактика пингвина: как ходить по скользкой земле и не упасть

Зимний период приносит не только радость от снега, но и увеличенный риск травматических падений на обледеневших улицах и тротуарах. Переломы запястья, бедра и другие травмы становятся более распространенными, но с помощью некоторых эффективных стратегий можно уменьшить вероятность падений.

Как сообщает Altatherapies, в гололедицу следует ходить как это делают пингвины. С помощью их техники можно сохранить баланс и избежать неприятных травм.

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Техника пингвина:

Держите руки в стороны, ноги слегка разведите и делайте короткие, равномерные шаги. Поставьте ногу ровно, избегая удара пяткой. Держите центр тяжести прямо над ногами. Это поможет поддерживать стойкость и снизить риск падения.

Специалисты советуют быть особенно осторожными при выходе и выходе из авто, поскольку это момент повышенного риска. Держитесь за автомобиль в двух или трех точках контакта, пока обе ноги не будут надежно держаться на земле. Не выходите из авто на скользкую поверхность с вещами. Возьмите их потом, когда зафиксируетесь.

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Специалисты также дали советы, как правильно падать на скользкой дороге:

Если поскользнулись, старайтесь сразу присесть, чтобы снизить высоту падения. При этом избегайте падения на спину – это может привести к серьезным травмам головы и позвоночника. Если чувствуете, что падаете лицом вверх, то постарайтесь сгруппироваться, подтянув колени к животу и прижав подбородок к груди.

При падении на бок, подверните руку под себя, чтобы удар пришелся на верхнюю часть предплечья – это амортизирует удар.

При падении вперед постарайтесь сгруппироваться, подогнуть одну из рук так, чтобы упасть на плечо и перевернуться на бок.

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