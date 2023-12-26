Поможет знать стресс и расслабиться: три причины повесить лавр в ванной комнате

Лавровый лист – это распространенная специя, используемая в кулинарии для придания блюдам аромата и вкуса. Однако мало кто знает, что лавровый лист также обладает полезными свойствами, в частности успокаивающим действием.

Об этом пишет ТСН.

Эфирные масла, содержащиеся в лавровых листьях, обладают седативным эффектом. Они помогают расслабиться, снять стресс и настроиться на отдых. Поэтому, если вы хотите сделать свою ванную более релаксирующей, попробуйте повесить несколько лавровых листов на душ или ванную.

Чтобы сделать это, просто возьмите несколько листов и привяжите их к веревке или ленте. Повесьте их в любом месте, где они будут видны. Если вы не хотите их подвешивать, можете положить их на полку или тумбочку.

Чем больше лавровых листьев вы будете использовать, тем сильнее будет их аромат. Но не переборщите, иначе аромат может стать слишком резким.

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Лавровый лист можно использовать не только в качестве ароматизатора. Его также можно использовать для ополаскивания волос. Для этого возьмите несколько листьев, залейте их теплой водой и оставьте на ночь. Утром промойте волосы как обычно, а затем прополощите их в растворе с лавровым листом. Это поможет вам избавиться от перхоти и придать волосам блеск.

Вот несколько советов по использованию лаврового листа в ванной комнате:

Используйте свежие лавровые листья, а не сушеные. Свежие листья обладают более насыщенным ароматом.

Меняйте лавровые листы еженедельно, чтобы они не утратили свои свойства.

Если вы хотите усилить успокаивающий эффект, можете добавить в лавровый лист несколько капель лавандового масла.

Напомним, мы уже писали, как снять стресс и повысить эмоциональное благополучие.

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