Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом

Куриный суп – это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для холодных дней. Сочный батат и жасминовый рис в ароматном курином бульоне с имбирем – это сочетание, которое непременно понравится вам и вашим близким. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

2 л воды

1 кг куриных бедер с голенью

100 г риса жасмин

4 зубчика чеснока

30 г имбиря

Соль по вкусу

2 шт. батата

30 мл сока лимона

30 мл соевого соуса

10 г свежей кинзы

Черный молотый перец по вкусу

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Приготовление

С куриных бедер снимите кожу, промойте и уложите в большую кастрюлю. Налейте воду и поставьте в огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне 30 минут. Рис промойте в нескольких водах. Очистите чеснок и имбирь, порежьте тонкими слайсами. Батат очистите и нарежьте кружочками. Добавьте в бульон рис, чеснок, имбирь и соль. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите, иногда помешивая, 10 минут, пока рис не набухнет. Добавьте в кастрюлю батат и готовьте на среднем или медленном огне, периодически помешивая, пока суп не загустеет, а батат и рис не станут мягкими (15-20 минут). Куриные бедра переложите в миску, отсоедините мясо от костей и измельчите. Положите мясо в кастрюлю. Добавьте лимонный сок, соевый соус и соль по вкусу. Доведите до кипения и выключите огонь. Разлейте готовый суп по тарелкам, посыпьте свежей кинзой и черным перцем.

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