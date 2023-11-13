Понравится даже тем, кто не любит эти грибы: Как вкусно приготовить вешенки в кляре
Как сделать грибы вешенки в кляре
Осень – время тихой охоты на грибы, и не мешало бы иметь в репертуаре простой рецепт, который даже те, кто не являются большими поклонниками этих даров леса, точно оценят.
С помощью этого рецепта осенние грибы становятся вкусным и легким блюдом для всей семьи. Рецептом поделились в издании theLime.
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Ингредиенты:
- Вешенки (200-300 г)
- Яйцо (1 шт.)
- Мука (140 г)
- Молоко (150 мл)
- Сметана (2 ст. л.)
- Куркума (1 ч. л.)
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Вешенки тщательно промойте под проточной водой и отделите шляпки. Разложите их на бумажные полотенца на несколько минут, чтобы лишняя влага высохла.
- Возьмите пергаментную бумагу, разложите на нее несколько шляпок, посолите. Затем накройте пергаментом и слегка ударьте с обеих сторон молотком для мяса.
- Готовьте кляр: в глубокой миске разбейте яйцо, добавьте молоко, куркуму, сметану или йогурт без вкусовых добавок, соль и перец. Перемешайте до однородности, затем добавьте муку. Снова перемешайте венчиком.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обмачивайте каждый гриб в кляре и выкладывайте на сковородку. Жарьте под крышкой на слабом огне сначала с одной стороны, а затем переворачивайте на другую.
- Подаем аппетитные вешенки к столу и наслаждаемся непревзойденным вкусом.
Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.
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