Понравится даже тем, кто не любит этот овощ: Как приготовить драники из тыквы

Тыква известна своими полезными свойствами, но некоторые люди могут не переносить ее неповторимый вкус. Однако этот рецепт тыквенных драников может изменить их отношение к этому овощу.

Этот рецепт может стать настоящей вкусностью, особенно в сочетании со сметаной и свежей зеленью. Следовательно, даже те, кто раньше не был поклонником тыквы, могут наслаждаться вкусным и оригинальным блюдом, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

0,5 кг очищенной тыквы

2 лука

2-3 зубчика чеснока

1-2 яйца

4-5 ст. л. муки

Соль, перец

Масло для жарки

Приготовление:

Натереть тыкву и лук на большую терку, а чеснок – на малую. Добавить яйца, муку, соль и перец к тертой тыкве и луку. Тщательно смешать. Ложкой выкладывать смесь на разогретую сковороду с маслом, формируя драники. Выпекать на умеренном огне до получения румяной корочки с обеих сторон. Выложить тыквенные драники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаем на тарелку и украшаем по вкусу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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