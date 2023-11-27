Понравится даже тем, кто не любит этот овощ: Как приготовить драники из тыквы
Как сделать драники из тыквы
Тыква известна своими полезными свойствами, но некоторые люди могут не переносить ее неповторимый вкус. Однако этот рецепт тыквенных драников может изменить их отношение к этому овощу.
Этот рецепт может стать настоящей вкусностью, особенно в сочетании со сметаной и свежей зеленью. Следовательно, даже те, кто раньше не был поклонником тыквы, могут наслаждаться вкусным и оригинальным блюдом, пишет prostoway.
Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время
Ингредиенты:
- 0,5 кг очищенной тыквы
- 2 лука
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 яйца
- 4-5 ст. л. муки
- Соль, перец
- Масло для жарки
Приготовление:
- Натереть тыкву и лук на большую терку, а чеснок – на малую.
- Добавить яйца, муку, соль и перец к тертой тыкве и луку. Тщательно смешать.
- Ложкой выкладывать смесь на разогретую сковороду с маслом, формируя драники.
- Выпекать на умеренном огне до получения румяной корочки с обеих сторон.
- Выложить тыквенные драники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Подаем на тарелку и украшаем по вкусу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!