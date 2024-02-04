Понравится детям: Как приготовить песочные рогалики с вареной сгущенкой
Как сделать рогалики из песочного теста с вареной сгущенкой
Кто из нас не любит вкусных и простых десертов, которые можно приготовить из доступных продуктов? Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом рассыпчатых рогаликов с вареной сгущенкой. Этот десерт особенно нравится детям, ведь он сладок, ароматен и тает во рту.
Этот десерт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Попробуйте приготовить эти рогалики, и они станут вашим любимым лакомством, пишут Патриоты Украины.
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Ингредиенты:
- 200-230 г муки
- 100 г сметаны 20%
- 100 г сливочного масла
- 1 желток
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 банка вареной сгущенки
- Сахарная пудра
Приготовление:
- В миске смешайте мягкое сливочное масло, сметану, желток и соль.
- Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто.
- Разделите тесто на 3 части, сформуйте шары и положите в холодильник на 30 минут.
- Каждый шар раскатайте в пласт толщиной 2 мм и разрежьте на 8 треугольников.
- На широкий край каждого треугольника выложите немного вареной сгущенки.
- Сверните рогалики, начиная с широкого края.
- Обмокните один край рогалика в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким концом вниз.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут.
- Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой.
Совет:
- Вместо вареного сгущенки можно использовать густое варенье или джем.
- Для более ароматного десерта добавьте в тесто ванильный экстракт или лимонную цедру.
- Рогалики можно смазать взбитым яйцом перед выпеканием.
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