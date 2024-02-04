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Понравится детям: Как приготовить песочные рогалики с вареной сгущенкой

Игорь Романько

Как сделать рогалики из песочного теста с вареной сгущенкой

Кто из нас не любит вкусных и простых десертов, которые можно приготовить из доступных продуктов? Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом рассыпчатых рогаликов с вареной сгущенкой. Этот десерт особенно нравится детям, ведь он сладок, ароматен и тает во рту.

Этот десерт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Попробуйте приготовить эти рогалики, и они станут вашим любимым лакомством, пишут Патриоты Украины.

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Ингредиенты:

  • 200-230 г муки
  • 100 г сметаны 20%
  • 100 г сливочного масла
  • 1 желток
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 банка вареной сгущенки
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  1. В миске смешайте мягкое сливочное масло, сметану, желток и соль.
  2. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на 3 части, сформуйте шары и положите в холодильник на 30 минут.
  4. Каждый шар раскатайте в пласт толщиной 2 мм и разрежьте на 8 треугольников.
  5. На широкий край каждого треугольника выложите немного вареной сгущенки.
  6. Сверните рогалики, начиная с широкого края.
  7. Обмокните один край рогалика в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким концом вниз.
  8. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут.
  9. Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой.

Совет:

  • Вместо вареного сгущенки можно использовать густое варенье или джем.
  • Для более ароматного десерта добавьте в тесто ванильный экстракт или лимонную цедру.
  • Рогалики можно смазать взбитым яйцом перед выпеканием.

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