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Понравятся даже детям: рецепт соленых мафинов с овощно-творожной начинкой

Цихоцкая Мария

Понравятся даже детям: рецепт соленых мафинов с овощно-творожной начинкой

Овощные мафины – это не просто лакомство, но и отличный способ обогатить свой рацион полезными овощами. Это блюдо дает простор для кулинарной фантазии, ведь начинку можно подбирать по своему вкусу.

Свою популярность мафины приобрели в середине XX века. Их универсальность заключается в разнообразии рецептов: от сладких десертов до сытных закусок. Мафины едят не только на завтрак, но и в качестве перекуса или десерта. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты для овощных мафинов:

  • Цуккини – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Замороженный зеленый горошек – 30 г
  • Кукуруза – 30 г
  • Сыр чеддер – 125 г
  • Молоко 2,5% – 125 мл
  • Греческий йогурт – 60 г
  • Оливковое масло Extra Virgin - 60 мл
  • Куриные яйца – 2 шт.
  • Петрушка – 3 веточки
  • Цельнозерновая мука – 250 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

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Процесс приготовления:

  1. Измельчите цуккини, морковь, петрушку.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель, соль.
  3. Взбейте яйца с растительным маслом, йогуртом и молоком.
  4. Добавьте овощи, творог, кукурузу, горошек к яичной смеси.
  5. Соедините сухие и влажные ингредиенты, осторожно перемешайте.
  6. Выложите тесто в формочки для мафинов.
  7. Выпекайте при 180°C в течение 30-35 минут.

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