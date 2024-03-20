Понравятся детям и взрослым: как приготовить блины из манной каши
Как сделать блины из манной каши
Кто не любит блины? Этот нежный и сытный завтрак обожают и взрослые и дети. А что, если я вам скажу, что вы можете приготовить блины не только из муки, но и из манной каши?
Да это возможно! Блинчики из манной каши получаются рыхлыми, кружевными и невероятно вкусными. Приготовление не составит вам особого труда. Сначала сварите манную кашу, а затем добавьте ее в тесто для блинов. Рецептом поделились на сайте Shuba.
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Ингредиенты:
- Для манной каши:
- Молоко 2,5% – 800 мл
- Манная крупа – 160 г
- Сахар – 80 г
- Сливочное масло – 40 г
- Для теста на блине:
- Манная каша – 800 г
- Вода – 300 мл
- Мука пшеничная – 300 г
- Яйца куриные – 4 г
- Сливочное масло – 40 г
Приготовление:
- Сварите манную кашу. Вскипятите молоко, всыпьте манную крупу, постоянно помешивая, и варите на маленьком огне 15-20 минут. Добавьте сахар и сливочное масло. Дайте каше остыть.
- Приготовьте тесто для блинов. Просейте муку, добавьте воду комнатной температуры, яичка, манную кашу и отлично перемешайте до однородности.
- Жарьте блины. Сковороду нагрейте, смажьте маслом, налейте тонкий слой теста и жарьте блинчик с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавайте блины горячими.
Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.
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