Понравятся детям и взрослым: как приготовить блины из манной каши

Кто не любит блины? Этот нежный и сытный завтрак обожают и взрослые и дети. А что, если я вам скажу, что вы можете приготовить блины не только из муки, но и из манной каши?

Да это возможно! Блинчики из манной каши получаются рыхлыми, кружевными и невероятно вкусными. Приготовление не составит вам особого труда. Сначала сварите манную кашу, а затем добавьте ее в тесто для блинов. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Ингредиенты:

Для манной каши: Молоко 2,5% – 800 мл Манная крупа – 160 г Сахар – 80 г Сливочное масло – 40 г

Для теста на блине: Манная каша – 800 г Вода – 300 мл Мука пшеничная – 300 г Яйца куриные – 4 г Сливочное масло – 40 г



Приготовление:

Сварите манную кашу. Вскипятите молоко, всыпьте манную крупу, постоянно помешивая, и варите на маленьком огне 15-20 минут. Добавьте сахар и сливочное масло. Дайте каше остыть. Приготовьте тесто для блинов. Просейте муку, добавьте воду комнатной температуры, яичка, манную кашу и отлично перемешайте до однородности. Жарьте блины. Сковороду нагрейте, смажьте маслом, налейте тонкий слой теста и жарьте блинчик с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте блины горячими.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

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