Попробуйте и почувствуйте преимущества за 5 дней: как диета FMD помогает похудеть

FMD диета – это 5-дневный цикл, во время которого вы значительно ограничиваете калории и белок. Эта диета основана на исследованиях, которые показали, что голодание может извлечь много пользы для здоровья, включая потерю веса, улучшение самочувствия и удаление старых клеток.

FMD диета безопасна для большинства людей. Однако, важно проконсультироваться с врачом перед началом диеты, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Об этом пишет nv.ua.

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Как работает диета FMD?

Вы едите всего 1100-800 калорий в день в течение 5 дней.

Большинство калорий поступает из сложных углеводов (овощи, бобовые) и полезных жиров (орехи, оливковое масло).

Вы едите очень мало белка (25 г в день).

(25 г в день). Вы можете пить черный кофе или чай без сахара.

или без сахара. Вы готовите блюда из свежих ингредиентов.

Какие преимущества FMD диеты?

Потеря веса: FMD диета может помочь вам быстро потерять вес.

FMD диета может помочь вам быстро потерять вес. Улучшение самочувствия: FMD диета может помочь вам чувствовать себя более энергичными и бодрящими.

FMD диета может помочь вам чувствовать себя более энергичными и бодрящими. Омоложение организма: FMD диета может помочь удалить старые клетки и стимулировать производство новых.

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Ознакомьтесь с рецептами на основе растительных ингредиентов, которые помогут вам легко соблюдать диету.

Помните:

Не стесняйтесь уменьшать количество ингредиентов , чтобы обеспечить необходимую энергию для завтрака.

, чтобы обеспечить необходимую энергию для завтрака. Точно измеряйте все потребляемые калории , особенно масло.

, особенно масло. Не ешьте поздно вечером, чтобы пищеварение не мешало сну.

FMD диета может быть отличным способом улучшить ваше здоровье и самочувствие.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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