Попробуйте на ужин: как приготовить курицу по-китайски
Как жарить курицу по китайски
Любите азиатскую кухню? Тогда вам точно понравится этот рецепт курицы по-китайски. Это быстрое и вкусное блюдо, идеально подходящее на ужин.
Готовится блюдо по рецепту с сайта Shuba очень быстро, менее чем за 20 минут, если не считать время маринования. Если соус стал очень густым, добавьте немного воды и вскипятите.
Читайте также: Что нельзя добавлять в деруны и советы для приготовления идеальных дерунов
Секрет успеха:
- Быстрое приготовление ингредиентов.
- Обжарка на очень горячей сковороде.
Вам понадобится:
- Для курицы:
- 700 г куриного филе (или бедер)
- 2 болгарских перца
- 1 морковь
- 1 перец чили
- 3 зубчика чеснока
- 20 г имбиря
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. белого винного уксуса
- 2 ст. л. кунжутного масла
- Подсолнечное масло
- Для соуса:
- 60 г соевого соуса
- 25 г рисового уксуса
- 120 мл воды
- 45 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- 10 г кунжутного масла
- 20 г арахисового масла
Приготовление:
- Нарежьте курицу на кусочки, замаринуйте в смеси соевого соуса, уксуса, кунжутного масла. Оставьте в холодильнике на 1-12 часов.
- Мелко нашинкуйте чеснок, чили, имбирь. Морковь и перец нарежьте соломкой.
- Обжарьте на сковороде перец болгарский до темной корочки. Переложите на тарелку. Обжарьте морковь, добавьте чеснок, чили, имбирь. Снимите с огня.
- На той же сковороде обжарьте курицу до золотистого цвета. Добавьте морковь, чеснок, чили, имбирь, перец.
- Смешайте ингредиенты для соуса, влейте в сковороду. Постоянно помешивая, варите несколько минут, пока соус не загустеет.
Советуем также обратить внимание на рецепт овсяного печенья с корицей.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !