Попробуйте на ужин: как приготовить курицу по-китайски

Любите азиатскую кухню? Тогда вам точно понравится этот рецепт курицы по-китайски. Это быстрое и вкусное блюдо, идеально подходящее на ужин.

Готовится блюдо по рецепту с сайта Shuba очень быстро, менее чем за 20 минут, если не считать время маринования. Если соус стал очень густым, добавьте немного воды и вскипятите.

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Секрет успеха:

Быстрое приготовление ингредиентов.

Обжарка на очень горячей сковороде.

Вам понадобится:

Для курицы: 700 г куриного филе (или бедер) 2 болгарских перца 1 морковь 1 перец чили 3 зубчика чеснока 20 г имбиря 2 ст. л. соевого соуса 2 ст. л. белого винного уксуса 2 ст. л. кунжутного масла Подсолнечное масло

Для соуса: 60 г соевого соуса 25 г рисового уксуса 120 мл воды 45 г сахара 20 г кукурузного крахмала 10 г кунжутного масла 20 г арахисового масла



Приготовление:

Нарежьте курицу на кусочки, замаринуйте в смеси соевого соуса, уксуса, кунжутного масла. Оставьте в холодильнике на 1-12 часов. Мелко нашинкуйте чеснок, чили, имбирь. Морковь и перец нарежьте соломкой. Обжарьте на сковороде перец болгарский до темной корочки. Переложите на тарелку. Обжарьте морковь, добавьте чеснок, чили, имбирь. Снимите с огня. На той же сковороде обжарьте курицу до золотистого цвета. Добавьте морковь, чеснок, чили, имбирь, перец. Смешайте ингредиенты для соуса, влейте в сковороду. Постоянно помешивая, варите несколько минут, пока соус не загустеет.

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