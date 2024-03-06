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Попробуйте на ужин: как приготовить курицу по-китайски

Игорь Романько

Как жарить курицу по китайски

Любите азиатскую кухню? Тогда вам точно понравится этот рецепт курицы по-китайски. Это быстрое и вкусное блюдо, идеально подходящее на ужин.

Готовится блюдо по рецепту с сайта Shuba очень быстро, менее чем за 20 минут, если не считать время маринования. Если соус стал очень густым, добавьте немного воды и вскипятите.

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Секрет успеха:

  • Быстрое приготовление ингредиентов.
  • Обжарка на очень горячей сковороде.

Вам понадобится:

  • Для курицы:
    • 700 г куриного филе (или бедер)
    • 2 болгарских перца
    • 1 морковь
    • 1 перец чили
    • 3 зубчика чеснока
    • 20 г имбиря
    • 2 ст. л. соевого соуса
    • 2 ст. л. белого винного уксуса
    • 2 ст. л. кунжутного масла
    • Подсолнечное масло
  • Для соуса:
    • 60 г соевого соуса
    • 25 г рисового уксуса
    • 120 мл воды
    • 45 г сахара
    • 20 г кукурузного крахмала
    • 10 г кунжутного масла
    • 20 г арахисового масла

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу на кусочки, замаринуйте в смеси соевого соуса, уксуса, кунжутного масла. Оставьте в холодильнике на 1-12 часов.
  2. Мелко нашинкуйте чеснок, чили, имбирь. Морковь и перец нарежьте соломкой.
  3. Обжарьте на сковороде перец болгарский до темной корочки. Переложите на тарелку. Обжарьте морковь, добавьте чеснок, чили, имбирь. Снимите с огня.
  4. На той же сковороде обжарьте курицу до золотистого цвета. Добавьте морковь, чеснок, чили, имбирь, перец.
  5. Смешайте ингредиенты для соуса, влейте в сковороду. Постоянно помешивая, варите несколько минут, пока соус не загустеет.

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