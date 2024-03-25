Попробуйте перед сном: рецепт успокаивающего ромашкового чая

Чашка ромашкового чая – не просто напиток, это настоящая релаксация после напряженного дня. Его нежный аромат и мягкий вкус дарят ощущение покоя и умиротворения, а также способствуют крепкому и здоровому сну.

Заваривание ромашкового чая – это бесхитростная наука, но и здесь есть свои нюансы. Мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут вам приготовить идеальный напиток, расслабляющий тело и душу. Об этом пишет Schuba.

Для заваривания ромашкового чая вам понадобятся:

Сушеные цветы ромашки: 1,5 столовых ложки (или 1 фильтр-пакет)

Вода: 200 мл

Инструкция:

Вскипятите чистую фильтрованную воду. Насыпьте сухие цветы ромашки в заварочный чайник или в чашку (если используете фильтр-пакет). Залейте ромашку кипятком. Накройте чайник крышкой или блюдцем и дайте настаиваться 5-10 минутам.

Чем дольше вы будете настаивать чай, тем насыщеннее будет его вкус. Однако не рекомендуется настаивать ромашку более 15 минут, ведь чай может оказаться горьким.

Процедите чай через ситечко в чашку.

По желанию можно подсластить чай сахаром или медом, а также добавить несколько капель лимонного сока для кислинки.

Наслаждайтесь ароматным ромашковым чаем и почувствуйте, как уют и покой окутывают вас!

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Вкушайте ромашковым чаем и дарите себе моменты настоящего наслаждения!

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