Попрощаетесь с покрытием: чем категорически нельзя мыть паркет

Полы из твердых пород дерева – это не только эстетически привлекательное дополнение к любому дому, но и практичное и долговечное решение. Однако, как и любое покрытие, они нуждаются в надлежащем уходе, чтобы сохранить свою красоту и прослужить долгие годы.

Дэвид Чепмен, основатель компании Ultimate Mats, специализирующейся на изготовлении ковриков с логотипами по заказу, поделился знаниями о том, какие методы чистки следует избегать, чтобы не повредить деревянные полы. Об этом пишет Express.

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Откажитесь от агрессивных химикатов:

Негерметичные полы из твердых пород дерева крайне чувствительны к агрессивным химическим веществам, которые могут вымывать из них природные масла, делая их тусклыми и ломкими.

Для мытья используйте теплую воду с добавлением мягкого мыла для посуды. Наносите раствор с помощью швабры или слегка влажной тряпки. Избегайте использования отбеливателя и аммиака, так как они могут обесцвечивать древесину.

Не используйте мокрые тряпки и швабры:

Чрезмерное увлажнение может негативно повлиять на деревянный пол, приведя к его деформации и разбуханию. Поэтому важно поддерживать тряпку и швабру слегка влажными во время мытья.

Пароочиститель – враг номер один:

Пароочистители, хоть и эффективны для многих поверхностей, не подходят для деревянных полов. Высокая температура и избыток влаги, генерируемые ими, могут привести к серьезным повреждениям, таким как растрескивание и деформация.

Уксус – не лучший друг:

Хотя уксус славится своими чистящими свойствами и экологичностью, его не следует использовать для ухода за деревянными полами. Содержащаяся в нем кислота может впитываться в древесину, тлея ее и вызывая появление трещин.

Напомним, мы уже писали, как удалить царапины и пятна из паркета с помощью секретного рецепта.

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