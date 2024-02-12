Популярная добавка для похудения может привести к потере сознания и приступам: предостережение врачей

Врач предупреждает о рисках, связанных с употреблением горького апельсина, популярной добавки для похудения.

Доктор Йоханнес Уйс, врач клиники Broadgate GP, рассказал в статье She Finds, что горький апельсин может вызвать такие побочные реакции, как сердечные приступы, инсульты. Эта добавка может привести к повышению кровяного давления, обмороку.

Читайте также: Будете спать как младенец: как приготовить "золотое молоко" для спокойного отдыха

Она может повышать частоту сердечных сокращений и кровяное давление, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач предостерегает: "Не рекомендуется сочетать горький апельсин с продуктами, содержащими кофеин, ведь это может значительно повысить риск".

Даже людям, не имеющим проблем со здоровьем, рекомендуется ограничить потребление горького апельсина. Доктор Уйс подчеркнул, что нет достаточно доказательств, чтобы подтвердить эффективность горького апельсина для снижения веса.

Вместо быстрых действий с помощью добавок лучше сосредоточиться на сбалансированном питании и здоровом образе жизни.

Важно помнить: перед употреблением любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее специалисты посоветовали бесплатное средство для мгновенного снятия отечности кожи лица.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!