Популярные, но ненадежные: на какие автомобили не стоит тратить деньги

Некоторые новые автомобили могут стать настоящей головной болью для владельцев, заставляя их проводить слишком много времени на сервисах. В 2025 году больше всего нареканий вызывает несколько моделей, среди которых выделяется Ford Escape.

Об этом пишет weel-news. В гибридных версиях этой машины часто возникают проблемы с коробкой и электроникой. Особую обеспокоенность вызывают двигатели EcoBoost, особенно 1.5- и 1.6-литровые. Во многих случаях фиксируется утечка охлаждающей жидкости в цилиндры, что приводит к пропускам зажигания, перегрева, а иногда и к полному выходу двигателя из строя. В модели 2019 даже фиксировались случаи образования трещин в блоке цилиндров. В то же время, Ford не всегда берет на себя ответственность за ремонт, если гарантия уже не действует, что вызывает возмущение среди автовладельцев.

Не менее проблемной оказалась трансмиссия: в разные годы, в частности 2005, 2008, 2013 и 2014, владельцы сообщали о рывках, задержках при переключении передач и даже полных отказах трансмиссии. В 2014 году, в частности, часто ломались тросы переключения передач. Электрические неисправности тоже не редкость: среди них – сбои в электроприводе руля, которые проявлялись даже после отзывов, или частые ошибки на приборной панели из-за неисправных датчиков. Проблемы с тормозной системой и шинами также сказывались: спонтанное торможение, ошибки ABS, дефекты боковин шин.

Помимо технических недостатков модель имеет замечание и к отделке салона: в базовых комплектациях использованы дешевые материалы, которые быстро теряют вид. Дополнительно, двигатели EcoBoost работают громко, особенно на высоких оборотах. Автомобиль стремительно теряет свою рыночную стоимость, что усложняет дальнейшую продажу, а дорогостоящий ремонт после завершения гарантии еще больше отталкивает потенциальных покупателей. Лучшим выбором в случае с Ford Escape остаются модели с атмосферным двигателем 2.5L (Duratec), которые считаются более надежными, тогда как годы 2013, 2014 и 2019 лучше обходить.

Еще один электромобиль, расстроивший многих владельцев – это Volkswagen ID.4. Частые жалобы касаются мультимедийной системы и программного обеспечения, которое даже после обновления остается медленным и нестабильным. Сенсорный экран часто зависает или перестает работать, а системы Apple CarPlay и Android Auto дают сбои. Информация о запасе хода иногда оказывается неточной, как и навигация к зарядным станциям.

Кроме этого, в электросистеме тоже фиксируются сбои. В некоторых случаях батарея просто выключается, и машина останавливается, иногда сразу после короткого пробега. Также отмечены трудности с зарядкой как дома, так и на общественных станциях, в частности из-за некорректной работы зарядного порта. Иногда система сообщает об ошибках электричества без видимой причины.

Серьезным недостатком стала чрезмерная чувствительность систем автоматического торможения и стабилизации: автомобиль может резко остановиться без угрозы на дороге или замедлить ход на поворотах, даже на сухом покрытии. Определенные партии моделей имеют дефектные дверные ручки, которые могут повлечь за собой непроизвольное открывание дверей или невозможность их открыть. Эта проблема привела к отзыву почти 100 тысяч авто, однако окончательное решение еще не найдено, и даже было приостановлено производство ID.4 в США.

Читайте также: Украинским водителям выписывают штрафы на 3400 грн за "неправильные" права: почему это незаконно

Камера заднего вида также оставляет желать лучшего — из-за слабого разрешения и искажения обзора, особенно ночью. Некоторые владельцы вынуждены устанавливать дополнительные аксессуары для улучшения обзорности. Качество сборки вызывает вопросы, в частности из-за использования соевой изоляции на проводах, привлекающей грызунов. Салон быстро начинает скрипеть, что еще больше портит впечатление. По данным рейтинга What Car? за 2025 год, ID.4 занял одно из последних мест среди электрических SUV, а ремонт из-за нехватки запчастей часто затягивается.

Еще одна модель, которая отличилась надежностью не с лучшей стороны, — это Chevrolet Colorado. замена трансмиссионной жидкости не всегда помогает. Двигатели имеют склонность к пропускам зажигания, нестабильной работе на холостых оборотах и неисправностям датчиков. подают ложные сигналы, заставляя водителей обращаться на сервис даже без настоящей нужды.

Все эти модели демонстрируют: хороший внешний вид или современная начинка – еще не гарантия надежности.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!