Попытайтесь, пока сезон не закончился: Как приготовить невероятный мандариновый пирог

Зимний сезон – это пора мандаринов? Из них можно не только лакомиться, но и готовить невероятно вкусные десерты. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого, но очень аппетитного пирога с мандаринами.

Особенность этого пирога состоит в том, что тесто для него не нужно вымешивать. Его просто перетирают руками и высыпают в форму вместе с начинкой. С этим рецептом справится даже кулинар-новичок, пишет сайт "Хозяйка".

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Сливочное масло – 85 г

Сахар – 120 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – 1/8 ч. л.

Для начинки:

Мандарины – 700 г

Сахар – 100 г

Мука – 40 г

Приготовление:

Начинка:

Очистите мандарины от кожуры. Нарежьте их на небольшие кусочки. Переложите мандарины в миску, добавьте сахар и муку. Перемешайте. Мандарины дадут сок, получится масса такой вот текстуры. Сок не выливайте.

Тесто:

Соедините в отдельной миске просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Протрите все руками до состояния однородной крошки. Добавьте холодное яйцо и снова перетрите до состояния мелкой крошки.

Формирование пирога:

Застелите форму для выпечки (22 х 22 см) пергаментной бумагой. Засыпьте ровно половину теста, разровняйте. Сверху выложите мандариновую начинку с соком. Начинку засыпьте оставшимся тестом, разровняйте.

Выпекание:

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Верх пирога должен зарумяниться и немного растрескаться.

Охлаждение:

Пока пирог теплый, выньте его из формы и охлаждайте. Когда пирог остынет, начинка загустеет.

Подача:

Посыпьте пирог сахарной пудрой. Невероятно вкусный десерт готов!

PS Этот рецепт можно использовать для пирогов с любой внутренностью.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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