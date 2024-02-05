Попытайтесь раз и будете готовить всегда: Как сделать питательный теплый салат со свининой

Как приготовить сытный теплый салат со свиной лапшой и овощами

Хотите приготовить что-нибудь вкусное, сытное и одновременно оригинальное? Тогда вам обязательно понравится этот теплый салат из свинины. Он идеально подойдет для обеда или ужина, а также может стать великолепной закуской на праздничном столе.

Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Для более оригинального вкуса можно добавить в салат немного грибов или других овощей, например болгарского перца или зеленого горошка. Также можно приготовить соус для салата, смешав оливковое масло, уксус, соевый соус и приправы по вкусу.

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Ингредиенты

Свинина – 150 г

Копченая колбаса – 100 г

Лапша отварная – 50 г

Томаты черри – 2-3 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень петрушки и укропа – 2 ст. л.

Семена кунжута – 1 ст. л.

Сыр твердый – 100 г

Оливковое масло – 4 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Сахар, соль, перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Нарежьте свинину тонкими полосками. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте свинину, соевый соус, сахар, соль и перец. Перемешайте и тушите под крышкой до готовности, периодически переворачивая. Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте перьями. Колбасу нарезать тонкой соломкой. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавить лук и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь и тушите до готовности. Всыпьте колбасу и отварную лапшу, перемешайте и хорошо прогрейте. В сервировочное блюдо выложите смесь горячих продуктов, затем добавьте жареное мясо, натертый сыр, посыпьте нашинкованной зеленью и порезанными помидорами.

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