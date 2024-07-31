Посадите эти цветы в августе и весной ваша клумба зацветет намного раньше

Ближе к концу лета хозяева начинают сбор урожая и семян, а также готовят свои земельные участки и клумбы к следующему сезону. Впрочем, в августе можно посеять те растения, которые не только прекрасно перезимуют в почве, но и встретят вас первыми ростками весной.

Это освободит вас от необходимости тратить время на высадку рассады. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, какие именно цветы идеально подходят для посева в августе, чтобы уже весной ваша клумба порадовала вас роскошным цветением.

Какие цветы лучше всего сеять в августе

Незабудка. Этот цветок радует глаз своими нежными голубыми лепестками уже в начале мая. Чтобы он расцвел в вашем саду как можно быстрее, оптимально высеять его в начале августа. Перед тем, как высадить семена, важно обогатить землю питательными веществами за пару недель до этого. Использование аммиачной селитры, калийной соли или суперфосфата будет отличным выбором. Любителям органических удобрений можно посоветовать компост или перегной, но в таком случае удобрение следует вносить за три недели до посева. Незабудка предпочитает солнечные места, поэтому выберите для нее участок с достаточным количеством света. Не экономьте на семенах, ведь весной проклюнутся только самые сильные экземпляры, которые выдержали зиму.

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Примула – это цветок, который также хорошо сажать в конце лета. Она поражает своей красотой, но требует особого ухода, ведь вырастить ее из семян не так просто. Однако, если вам удастся получить всходы, она отблагодарит вас обильным цветением, хотя это может произойти лишь на третий год. Опытные садоводы часто прибегают к методу черенкования: отрезают листок с частью стебля и сажают его в плодородную почву. Затем создают над растением минипарничок из стеклянной банки или полиэтиленового пакета и следят за влажностью земли. Через три недели примула уже будет иметь корни, а перед наступлением зимы ее следует укрыть сосновыми ветками или агроволокном.

Хосты – также идеальны для посадки в августе. Эти растения предпочитают полутень и не требуют сложного ухода. Если у вас уже есть взрослые хосты, можно отсоединить корень для новой посадки. Важно, чтобы у отделенного фрагмента было 3-4 побега. За несколько недель до наступления холодов растение успеет адаптироваться и окрепнуть, что позволит ему без проблем пережить зиму.

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