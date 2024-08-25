Посмотрите, как держите телефон в руках: этот минутный тест расскажет о вас больше

У каждого из нас есть уникальный стиль пользования смартфоном. И этот стиль, как оказывается, может многое рассказать о нашей личности. Недавние исследования показали, что способ, которым мы держим телефон, тесно связан с нашими чертами характера.

Издание jagrannewmedia.com охарактеризовало четыре основных стиля удержания телефона и сообщило, что они говорят о характере пользователя этим гаджетом.

Тест на характер с телефоном. Источник: jagranjosh.com Тест на характер с телефоном. Источник: jagranjosh.com

Первый вариант: если вы держите телефон одной рукой и используете только один большой палец для управления, вы, вероятно, оптимист, уверены в себе и жизнерадостны. Вы легко адаптируетесь к изменениям и не боитесь выходить за пределы комфортной зоны. Однако такое легкомыслие может мешать вам строить крепкие отношения.

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Второй вариант: если вы держите телефон обеими руками, но используете только один большой палец, вы интуитивны, прагматичны и мудры. Вы обращаете внимание на детали и имеете развитую интуицию. Однако чрезмерная осторожность может мешать вам рисковать и достигать новых высот.

Третий вариант: если вы используете оба больших пальца для управления телефоном, вы энергичны, универсальны и умны. Вы легко адаптируетесь к изменениям и быстро находите решение сложных проблем. Однако ваша энергичность может приводить к рассеянности и усложнять сосредоточение на одном деле.

Четвертый вариант: если вы используете одну руку для удержания телефона, а другой прокручиваете экран, вы творческие, спонтанные и коммуникабельные. Вы имеете богатое воображение и легко находите общий язык с людьми. Однако ваша импульсивность может приводить к опрометчивым поступкам.

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