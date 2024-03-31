Постное печенье к кофе: вкусно и быстро
Постное печенье к кофе: вкусно и быстро
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Поделюсь с вами рецептом постного печенья в виде кофейных зерен. Банан в рецептуре заменяет яйца, кокосовое масло идеально подходит вместо сливочного, а какао поднимает настроение! Кофе - добавьте по желанию. Приготовим?
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- 140 гр банана
- 100 гр кокосового масла
- 80 гр сахара
- 250 гр муки
- 20 гр какао-порошок
- 2 гр молотый кофе (по желанию)
- 6 гр разрыхлителя
- соль
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Пробейте погружным блендером банан с сахаром до состояния пюре.
Шаг 2
Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до однородной гладкой консистенции.
Шаг 3
Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты – муку, кофе, разрыхлитель и просеянное через сито какао-порошок. Замесите тесто.
Шаг 4
Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру.
Шаг 5
Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С 15-18 минут.