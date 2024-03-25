Постный медовый кекс с орехами
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Пост может быть вкусным! Приготовьте постный медовый кекс с орехами - и вы сами в этом убедитесь. Сытный и быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно - и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка. И самое главное - постная!
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- 70 гр сахара
- 100 мл воды (или апельсинового фреша)
- цедра апельсина
- 50 гр растительного рафинированного масла
- 50 гр меда
- 150 гр муки
- корица
- 50 гр миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)
- 6 гр разрыхлителя
- 50 гр пекана (или любых других орехов)
- Для декора:
- 50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.
Шаг 2
Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.
Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.
Шаг 3
Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.
Шаг 4
Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.
Шаг 5
Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.
Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.
Шаг 6
Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим напажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.