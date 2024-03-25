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Постный медовый кекс с орехами

Лиза Глинская

Постный медовый кекс с орехами

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Пост может быть вкусным! Приготовьте постный медовый кекс с орехами - и вы сами в этом убедитесь. Сытный и быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно - и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка. И самое главное - постная!

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  • 70 гр сахара
  • 100 мл воды (или апельсинового фреша)
  • цедра апельсина
  • 50 гр растительного рафинированного масла
  • 50 гр меда
  • 150 гр муки
  • корица
  • 50 гр миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)
  • 6 гр разрыхлителя
  • 50 гр пекана (или любых других орехов)
  • Для декора:
  • 50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.

Шаг 2

Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.

Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

Шаг 3

Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.

Шаг 4

Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.

Шаг 5

Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.

Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Шаг 6

Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим напажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.

Источник:glinskaya.com.ua

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