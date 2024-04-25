Потеряете весь урожай: чем нельзя подкармливать малину

Малина – любимая ягода многих украинцев, украшающая дачные участки и сады. Ее сладкие и ароматные плоды не только вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно знать, как правильно ухаживать за малиной и подкармливать ее. Об этом пишет ТСН.

Основные правила подкормки малины:

Не смешивайте удобрения Каждый вид удобрения имеет свои особенности и влияет на рост растения по-разному. Поэтому лучше использовать один вид удобрения за один раз, а не смешивать их.

Каждый вид удобрения имеет свои особенности и влияет на рост растения по-разному. Поэтому лучше использовать один вид удобрения за один раз, а не смешивать их. Учитывайте сезон: В осенний период не рекомендуется использовать азотные удобрения, они стимулируют рост побегов, но могут привести к их гибели зимой. Весной азотные удобрения можно использовать, но важно добавить к ним древесный пепел, чтобы нейтрализовать кислотность почвы.

В осенний период не рекомендуется использовать азотные удобрения, они стимулируют рост побегов, но могут привести к их гибели зимой. Весной азотные удобрения можно использовать, но важно добавить к ним древесный пепел, чтобы нейтрализовать кислотность почвы. Обращайте внимание на состав удобрений: При выборе калийных удобрений для малины важно, чтобы они не содержали хлора, ведь это вещество вредно для ягоды.

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Чем можно подкармливать малину:

Птичий помет: Это отличный вариант удобрения, если у вас есть домашняя птица. Для его приготовления на дно ведра выкладывают помет, заливают доверху водой и настаивают 5 дней в теплом месте. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:20 и щедро поливают кусты малины под корень.

Это отличный вариант удобрения, если у вас есть домашняя птица. Для его приготовления на дно ведра выкладывают помет, заливают доверху водой и настаивают 5 дней в теплом месте. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:20 и щедро поливают кусты малины под корень. Перегной: 1 ведро перегноя рассыпают на 1 кв. м. участки с малиной, равномерно распределяют и прикапывают землей. Важно помнить, что перегной привлекает вредителей, поэтому его рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц.

1 ведро перегноя рассыпают на 1 кв. м. участки с малиной, равномерно распределяют и прикапывают землей. Важно помнить, что перегной привлекает вредителей, поэтому его рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц. Сорняки: Для приготовления удобрений из сорняков используют только свежие растения, которые предварительно измельчают. Их заливают водой на четверть ведра и настаивают 10 дней. Затем полученный раствор используют для полива кустов малины под корень.

Для приготовления удобрений из сорняков используют только свежие растения, которые предварительно измельчают. Их заливают водой на четверть ведра и настаивают 10 дней. Затем полученный раствор используют для полива кустов малины под корень. Коровяк: Для приготовления удобрения свежий коровяк (1/3 часть ведра) смешивают с водой, накрывают крышкой и ставят в неделю в солнечное место для переброживания. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:10 и используют для подкормки малины в засушливую погоду.

Для приготовления удобрения свежий коровяк (1/3 часть ведра) смешивают с водой, накрывают крышкой и ставят в неделю в солнечное место для переброживания. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:10 и используют для подкормки малины в засушливую погоду. Древесный пепел: Зол богат минеральными веществами, необходимыми малине для роста и развития. Его можно использовать в чистом виде или приготовить специальную смесь: 600 г пепла развести в 10 л воды, настоять 1 сутки и использовать для полива кустов (2 л раствора на 1 куст).

Важно: Перед использованием любого удобрения рекомендуется ознакомиться с инструкцией производителя и соблюдать рекомендованную дозировку.

Напомним, мы уже писали, как подкормить кусты малины с помощью отходов.

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