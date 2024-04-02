Потеют через лапы и ненавидят алкоголиков: интересные вещи, которых вы не знали о котах

Во вселенной кошек скрываются множество достопримечательностей, увлекающих сердца миллионов. Они – символы грации, загадочности и независимости.

Одной из интереснейших черт их поведения является способность выявлять самые неожиданные тайны. Принимая кота домой, человек всегда открывает новые грани этой увлекательной истории, пишет Charlottesville Cat Care Clinic.

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Предлагаем вам узнать интересные факты о лучших представителях кошачьих, чтобы больше узнать о секретах своих любимцев.

Анатомия и физиология кошек:

Кошки имеют 32 мышцы на каждом ухе, что позволяет им вращать их на 180 градусов.

Кошачье обоняние в 14 раз сильнее, чем у людей.

Кошки могут прыгать в шесть раз больше своей длины.

У кошек 230 костей, а у людей только 206.

Кошачий язык покрыт крошечными шипами, которые помогают им вылизывать шерсть и удалять мясо из костей.

Кошки ходят по-особому, ставя сначала обе правые лапы, а затем обе левые.

Потеют коты через лапы (кроме бесшерстных пород).

Здоровье кошек:

Кошки обычно спят от 12 до 16 часов в сутки.

Кошки привередливы к своей "ванной".

Мурлыканье кошек может быть самоуспокаивающим поведением.

Некоторые коты умеют плавать.

Как коты общаются:

Кошки имеют до 100 разных вокализаций.

Когда кот опрокидывается и обнажает свой живот, это не всегда приглашение потереть живот.

Когда кот виляет хвостом, это его способ предупредить вас, что вы действуете ему на нервы.

Когда ваш кот тычет вам попкой в лицо, он делает это как жест дружбы.

Странное поведение кошек:

Кошки любят спать на вещах, пахнущих их хозяевами.

Некоторые коты сходят с ума от еды, которой вы не ожидаете, такой как оливки, картофельные чипсы и хмель в пиве.

Если вы не можете найти кота, вам следует поискать его в коробке или сумке.

Алкоголь может существенно изменять запах человека, что может быть неприятным для кошек, обладающих очень чувствительным обонянием. Люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, часто ведут себя непредсказуемо или хаотично. Это может вызвать беспокойство у кошек, предпочитающих спокойную и стабильную среду.

Интересные факты по котам:

Умственные способности у кота примерно такие же как у 2-3-летнего ребенка.

Кошачье мурлыканье вибрирует с частотой от 25 до 150 герц, что является той же частотой, на которой мышцы и кости восстанавливаются.

Домашний кот мог победить суперзвездного бегуна Усейна Болта в беге на 200 метров.

Кошки воспринимают людей как больших бесшерстных кошек. Кошки способствовали вымиранию 33 разных видов.

Каждый отпечаток кошачьего носа уникален, как и отпечатки пальцев человека.

Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.

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