Потребность в одобрении: как проблема из детства портит взрослую жизнь

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Наверняка многие из вас замечают в себе или других такую интересную особенность как потребность в одобрении. Одобрение, похвала очень важна для людей с самого детства. Это подтверждение того, что вы хороший, достойный, замеченный, одобренный другим.

Мы социальные существа и удовлетворяем наши психологические потребности, в большинстве случаев, в контакте с другим человеком. Поскольку наша психика развивается в контакте с другим человеком, наша личность. И то какими вы вырастем, с как с набором дефицитов-напрямую зависит от тех, кто нас растил и рядом с кем мы росли.

Очень часто родители делают одну большую ошибку в воспитании. Критикуют и оценивают не поведение ребенка, а его личность. Точнее родители не задумываются когда критикуют и в большинстве интервенций-это критика личности.

Таким образом образовываются психологические дефициты. Ребенок которого критиковали и оценивали на плохого и хорошего, недостаточно хвалили, вырастает с большими неудовлетворенными потребностями, особенно в одобрении и похвале. И так уж устроена наша психика, что она будет пытаться восполнить дефицит, но через интересный способ. Такие люди будут выбирать окружение, партнеров ( критикующих, оценивающих, не хвалящих), чтобы отыграть тот детский сценарий.

Так вот, дабы остановить бесконечно крутящееся колесо этого детского сценария, важно научиться хвалить сначала самих себя и одобрять. Это очень нужный навык. Начинайте всегда с себя. Меняете сами свой сценарий, только вы капитан своего корабля под названием "Жизнь"