Потребуется один компонент: Как подкармливать комнатные растения зимой
Зима – период покоя для большинства комнатных растений. В настоящее время они растут медленнее, а некоторые даже вообще не растут. Поэтому многие цветоводы считают, что подкормка комнатных растений зимой не требуется.
Однако это не совсем так. Легкие поддерживающие подкормки могут быть полезны для растений даже в период покоя. Они помогут им лучше перенести зиму, сохранить декоративный вид и подготовиться к весне, пишет ukr.media.
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Какие подкормки можно использовать зимой для комнатных растений?
- Янтарная кислота. Она является стимулятором роста, но не столь сильным, как некоторые другие стимуляторы. Янтарная кислота помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, стимулирует обменные процессы и укрепляет корневую систему.
- Сахар. Сахар является источником глюкозы, которая необходима растениям для жизнедеятельности. Он помогает им восстановить тургор листья, укрепить стебли и подготовиться к весеннему росту.
- Борная кислота. Борная кислота способствует лучшему цветению растений. Если растения уже проснулись и готовятся к цветению, можно добавить к подкормке 1 грамм борной кислоты.
Как приготовить подкормку для комнатных растений зимой?
Растворите 1 таблетку янтарной кислоты в 1 литре теплой воды. Добавьте 1 столовую ложку сахара. Если растения уже проснулись и готовятся к цветению, добавьте 1 грамм борной кислоты.
Как часто поливать комнатные растения подкормкой зимой?
Подкормку нужно вносить один раз в месяц. Поливать растения подкормкой нужно так же, как и обычной водой.
Вот несколько советов по подкормке комнатных растений зимой:
- Не перекармливайте растения. Избыток питательных веществ может быть вреден для растений.
- Не поливайте растения подкормкой слишком часто. Один раз в месяц – достаточно.
- Если вы заметили, что растения начали гнить или болеть, прекратите подкормку.
Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.
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