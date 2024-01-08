Потребуется один компонент: Как подкармливать комнатные растения зимой

Зима – период покоя для большинства комнатных растений. В настоящее время они растут медленнее, а некоторые даже вообще не растут. Поэтому многие цветоводы считают, что подкормка комнатных растений зимой не требуется.

Однако это не совсем так. Легкие поддерживающие подкормки могут быть полезны для растений даже в период покоя. Они помогут им лучше перенести зиму, сохранить декоративный вид и подготовиться к весне, пишет ukr.media.

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Какие подкормки можно использовать зимой для комнатных растений?

Янтарная кислота. Она является стимулятором роста, но не столь сильным, как некоторые другие стимуляторы. Янтарная кислота помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, стимулирует обменные процессы и укрепляет корневую систему.

Сахар . Сахар является источником глюкозы, которая необходима растениям для жизнедеятельности. Он помогает им восстановить тургор листья, укрепить стебли и подготовиться к весеннему росту.

. Сахар является источником глюкозы, которая необходима растениям для жизнедеятельности. Он помогает им восстановить тургор листья, укрепить стебли и подготовиться к весеннему росту. Борная кислота. Борная кислота способствует лучшему цветению растений. Если растения уже проснулись и готовятся к цветению, можно добавить к подкормке 1 грамм борной кислоты.

Как приготовить подкормку для комнатных растений зимой?

Растворите 1 таблетку янтарной кислоты в 1 литре теплой воды. Добавьте 1 столовую ложку сахара. Если растения уже проснулись и готовятся к цветению, добавьте 1 грамм борной кислоты.

Как часто поливать комнатные растения подкормкой зимой?

Подкормку нужно вносить один раз в месяц. Поливать растения подкормкой нужно так же, как и обычной водой.

Вот несколько советов по подкормке комнатных растений зимой:

Не перекармливайте растения. Избыток питательных веществ может быть вреден для растений.

Не поливайте растения подкормкой слишком часто. Один раз в месяц – достаточно.

Если вы заметили, что растения начали гнить или болеть, прекратите подкормку.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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